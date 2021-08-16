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    Паломники з Ізраїлю сподіваються перечекати новий карантин в Умані

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    Паломники хасиди&nbsp;найближчі тижні, до настання Рош га-Шана, вони проведуть в Умані - Паломники з Ізраїлю сподіваються перечекати новий карантин в Умані
    Паломники хасиди найближчі тижні, до настання Рош га-Шана, вони проведуть в Умані
    Фото з відкритих джерел

    Найближчі тижні, до настання Рош га-Шана, вони проведуть в Умані

    На тлі нового зростання заражень коронавірусом і занепокоєнь з приводу можливого впровадження в Ізраїлі нового локдауну під час юдейських осінніх свят брацславські хасиди та шанувальники рабина Нахмана завчасно масово виїжджають до Умані.

    «Як стало відомо в неділю, 15 серпня, на території українського міста вже знаходяться тисячі прочан-євреїв», - пишуть з цього приводу Вести-Ynet.

    Найближчі тижні, до настання Рош га-Шана, вони проведуть в Умані і таким чином зможуть уникнути обмежень.

    Варто зазначити, що на сьогодні в Україні не існує законодавства, яке забороняє виходити на роботу особам, які не вакцинувалися від Covid-19.

    Також повідомлялося, що в Україні повний курс щеплення пройшли 308 тисяч працівників сфери освіти. Лідером з вакцинації є Львівська область, де щеплено 25 тисяч освітян.

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    Теги: хасиди Умань карантин щеплення час
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    Паломники з Ізраїлю сподіваються перечекати новий карантин в Умані