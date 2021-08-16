Паломники з Ізраїлю сподіваються перечекати новий карантин в Умані

Паломники хасиди найближчі тижні, до настання Рош га-Шана, вони проведуть в Умані

Найближчі тижні, до настання Рош га-Шана, вони проведуть в Умані

На тлі нового зростання заражень коронавірусом і занепокоєнь з приводу можливого впровадження в Ізраїлі нового локдауну під час юдейських осінніх свят брацславські хасиди та шанувальники рабина Нахмана завчасно масово виїжджають до Умані.

«Як стало відомо в неділю, 15 серпня, на території українського міста вже знаходяться тисячі прочан-євреїв», - пишуть з цього приводу Вести-Ynet.

Найближчі тижні, до настання Рош га-Шана, вони проведуть в Умані і таким чином зможуть уникнути обмежень.

Варто зазначити, що на сьогодні в Україні не існує законодавства, яке забороняє виходити на роботу особам, які не вакцинувалися від Covid-19.

Також повідомлялося, що в Україні повний курс щеплення пройшли 308 тисяч працівників сфери освіти. Лідером з вакцинації є Львівська область, де щеплено 25 тисяч освітян.