До Умані почали масово з'їжджатись хасиди

Цього року одне із головних свят юдеїв припадає на 6-8 вересня

До Умані за місяць до Рош га-Шану почали масово з'їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.

Хасиди приїжджають на могилу Цадика Нахмана родинами. Один із паломників Бецалель Амуял розповів, що в Умань він прибув із дружиною та дітьми. Оскільки через коронавірус можуть заборонити польоти, вони приїхали в місто заздалегідь. Чоловік розповідає, що до паломництва він готувався весь рік, оскільки для хасидів дуже важливо вшанувати свого рабина.

Як розповів головний рабин міста Києва Рав Йонатан Бін'ямін Маркович в ефірі «Україна 24», більшість хасидів традиційно приїхали без родин. Але цього року побільшало випадків, коли до Умані приїжджають сім'ями. Це пов'язано з тим, що після паломництва на могилі раббі Нахмана хасиди зі своїми рідними вирушать ще й у інші святі місця.

Рав Йонатан Бін'ямін Маркович запевнив, що усі паломники, які вже почали прибувати з Ізраїлю до України, отримали другу дозу вакцини проти коронавірусу. А, отже, спілкування й контакти з ними безпечні для українців.

Головний рабин української столиці також пояснив, чому цього року хасиди почали прибувати на святкування завчасно. Вся справа в цінах на квитки. Чим ближче до дати святкування, тим дорожче обходиться авіапереліт.

Як повідомляє ТСН, на момент паломництва оренда житла в центрі Умані стартує від 600 доларів. Паломники зазначають, що для мандрівки в Україну вони весь рік відкладають кошти.

«Ми економимо гроші цілий рік, щоб приїхати до Умані», – каже жителька Південного Тель-Авіва.

Місцевий єврей Ян розповів ізраїльським журналістам, що в Умані поки все спокійно, головне, щоб туристи та муніципальна влада не нагнітали ситуації.

«Збереження толерантності з обох сторін піде на користь», – каже чоловік.

Нагадаємо, в минулому році хасидам заборонили в'їзд до Умані через пандемію. Як наслідок, близько тисячі паломників кілька днів перебували на українсько-білоруському кордоні, після чого їм довелося повернутися до Білорусі.

Як відомо, щороку до Умані приїздять тисячі хасидів, які вважають своїм обов'язком хоча б раз в житті відвідати могилу свого духовного лідера Цадика Нахмана. Так, у 2019 році для зустрічі 5780 іудейського Нового року в Умань прибули понад 30 тисяч паломників.