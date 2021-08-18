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    Єврейських прочан в Умані охоронятиме український спецназ

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    Тренування провели успішно - Єврейських прочан в Умані охоронятиме український спецназ
    Тренування провели успішно
    Фото пресслужба СБУ

    У місті відбулися навчання зі знешкодження умовних терористів, які «замінували» готель

    Українські спецслужби і підрозділи сил безпеки проводять активну підготовку до охорони десятків тисяч паломників-хасидів, які традиційно прибувають в Умань для святкування Рош ха-Шана. У вівторок, 17 серпня, в місті відбулися навчання спецназу з припинення можливих терористичних акцій. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

    За правилами маневрів, бійці спецпідрозділів отримали наказ знешкодити умовну групу терористів, які замінували 9-поверховий готель на території історико-культурного центру імені Раббі Нахмана в Умані. Крім того, «бойовики» забарикадувалися в одному з номерів.

    Зловмисники хотіли дискредитувати імідж України на міжнародній арені. Адже щорічно в Черкаську область приїздять паломники з понад 25 країн.

    Тренування відбувалися в умовах максимально наближених до реальних.

    Спецпризначенці СБУ провели штурмові дії з використанням альпіністського спорядження і затримали «терористичну групу».

    Нагадаємо, на тлі нового зростання заражень коронавірусом і занепокоєнь з приводу можливого впровадження в Ізраїлі нового локдауну під час юдейських осінніх свят брацславські хасиди та шанувальники рабина Нахмана завчасно масово виїжджають до Умані.

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    Теги: СБУ Умань навчання Рош ха-Шана
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    Єврейських прочан в Умані охоронятиме український спецназ