Єврейських прочан в Умані охоронятиме український спецназ

У місті відбулися навчання зі знешкодження умовних терористів, які «замінували» готель

Українські спецслужби і підрозділи сил безпеки проводять активну підготовку до охорони десятків тисяч паломників-хасидів, які традиційно прибувають в Умань для святкування Рош ха-Шана. У вівторок, 17 серпня, в місті відбулися навчання спецназу з припинення можливих терористичних акцій. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

За правилами маневрів, бійці спецпідрозділів отримали наказ знешкодити умовну групу терористів, які замінували 9-поверховий готель на території історико-культурного центру імені Раббі Нахмана в Умані. Крім того, «бойовики» забарикадувалися в одному з номерів.

Зловмисники хотіли дискредитувати імідж України на міжнародній арені. Адже щорічно в Черкаську область приїздять паломники з понад 25 країн.

Тренування відбувалися в умовах максимально наближених до реальних.

Спецпризначенці СБУ провели штурмові дії з використанням альпіністського спорядження і затримали «терористичну групу».

Нагадаємо, на тлі нового зростання заражень коронавірусом і занепокоєнь з приводу можливого впровадження в Ізраїлі нового локдауну під час юдейських осінніх свят брацславські хасиди та шанувальники рабина Нахмана завчасно масово виїжджають до Умані.

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