В Ужгороді чоловік вистрибнув з четвертого поверху відділку поліції



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Один з чоловіків вистрибнув з вікна службового кабінету четвертого поверху поліції, у результаті чого отримав тілесні ушкодження Фото: ДБР

Поліцейських підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень

Слідчі Держбюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом можливого перевищення службових повноважень правоохоронцями Ужгородського міського відділу поліції.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що працівники поліції доставили двох громадян у міське відділення поліції.

Один з чоловіків вистрибнув з вікна службового кабінету четвертого поверху поліції, у результаті чого отримав тілесні ушкодження. Зараз він знаходиться в лікарні.

Поліцейських підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Їм загрожує від трьох до восьми років в'язниці.

Раніше прокуратура Закарпатської області вирішила порушити кримінальне провадження у зв’язку з повідомленнями про катування правоохоронцями Ужгородського міськвідділу поліції двох місцевих жителів.