  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    В Ужгородському СІЗО затримані п'ють віскі і пиво: з'явилися фото шикарного застілля

    • Розсилка
    В Ужгородському СІЗО затримані п'ють віскі і пиво - В Ужгородському СІЗО затримані п'ють віскі і пиво: з'явилися фото шикарного застілля
    В Ужгородському СІЗО затримані п'ють віскі і пиво
    Фото: Telegram-канал Віталія Глаголи

    Журналіст назвав умови в Ужгородському СІЗО раєм для затриманих

    З'явилися фото, на яких видно, що затримані в Ужгородському слідчому ізоляторі влаштовують застілля. При цьому на столі у них не тільки їжа, але і ірландський віскі і чеське пиво.

    Фотографії з СІЗО опублікував ужгородський журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

    Журналіст назвав умови в цьому СІЗО раєм для затриманих.

    «Якщо ви думали, що ті, хто потрапляє - сидять у камерах, сумують і думають про свою погану поведінку - ви помилялися. Ці фото зроблені не десь в квартирі, а в камері затриманих в Ужгороді. Бачите, нари позаду?» — написав Глагола.

    Журналіст також говорить про те, що на фотознімках присутній Євген Дребитко на прізвисько «Женя Білий», який є фігурантом у справі про наїзд на поліцейського на посаді в Нижніх Воротах і вимаганнях в Ужгороді.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    В Ужгородському СІЗО затримані п'ють віскі і пиво: з'явилися фото шикарного застілля
    В Ужгородському СІЗО затримані п'ють віскі і пиво: з'явилися фото шикарного застілля
    В Ужгородському СІЗО затримані п'ють віскі і пиво: з'явилися фото шикарного застілля
    В Ужгородському СІЗО затримані п'ють віскі і пиво: з'явилися фото шикарного застілля
    Фото: Telegram-канал Віталія Глаголи

    Журналіст також зазначив, що затримані вже п'ять місяців знаходяться в окремих камерах, але на фото видно, що це тільки теоретично. На ділі поки міністр юстиції Денис Малюська виступив з пропозицією купувати подарункові сертифікати в СІЗО, в Ужгородському СІЗО керівництво їх давно продає.

    Правда це неофіційно. Але він підкреслив, що навряд чи можна без відома керівництва СІЗО організувати такий стіл і зібратися всім в одній камері.

    До слова, Мін'юст пропонує подарункові сертифікати на платні камери.

    Як повідомлялося, Кабінет міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов в слідчих ізоляторах України, який триватиме до 31 грудня 2021 року.

    міністр СІЗО журналіст Денис Малюська пиво
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ