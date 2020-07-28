В Ужгородському СІЗО затримані п'ють віскі і пиво: з'явилися фото шикарного застілля



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В Ужгородському СІЗО затримані п'ють віскі і пиво Фото: Telegram-канал Віталія Глаголи

Журналіст назвав умови в Ужгородському СІЗО раєм для затриманих

З'явилися фото, на яких видно, що затримані в Ужгородському слідчому ізоляторі влаштовують застілля. При цьому на столі у них не тільки їжа, але і ірландський віскі і чеське пиво.

Фотографії з СІЗО опублікував ужгородський журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

Журналіст назвав умови в цьому СІЗО раєм для затриманих.

«Якщо ви думали, що ті, хто потрапляє - сидять у камерах, сумують і думають про свою погану поведінку - ви помилялися. Ці фото зроблені не десь в квартирі, а в камері затриманих в Ужгороді. Бачите, нари позаду?» — написав Глагола.

Журналіст також говорить про те, що на фотознімках присутній Євген Дребитко на прізвисько «Женя Білий», який є фігурантом у справі про наїзд на поліцейського на посаді в Нижніх Воротах і вимаганнях в Ужгороді.

Журналіст також зазначив, що затримані вже п'ять місяців знаходяться в окремих камерах, але на фото видно, що це тільки теоретично. На ділі поки міністр юстиції Денис Малюська виступив з пропозицією купувати подарункові сертифікати в СІЗО, в Ужгородському СІЗО керівництво їх давно продає.

Правда це неофіційно. Але він підкреслив, що навряд чи можна без відома керівництва СІЗО організувати такий стіл і зібратися всім в одній камері.

До слова, Мін'юст пропонує подарункові сертифікати на платні камери.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов в слідчих ізоляторах України, який триватиме до 31 грудня 2021 року.