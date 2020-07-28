У Варшаві відкрили новий корпус посольства України: фото



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У Варшаві відкрили новий корпус посольства України Фото: МЗС

Нова будівля розташована в одному з найпрестижніших районів Варшави

27 липня у Варшаві відбулося офіційне відкриття нового приміщення Посольства України в Республіці Польща за участі міністрів закордонних справ України та Польщі Дмитра Кулеби та Яцека Чапутовича.

Нова будівля розташована в одному з найпрестижніших районів Варшави, Мокотові.

«Це приміщення вражає. Воно з самого входу показує Україну саме такою, якою ми хочемо, аби її бачили за кордоном. Сучасною, комфортною, елегантною, зручною і сповненою смислів. Ця будівля символізує ту Україну, яку ми будуємо», — заявив на відкритті Дмитро Кулеба.

Міністр особливо відзначив той факт, що у новому приміщенні першим розпочне роботу саме консульський відділ посольства. За його словами, захист прав та інтересів громадян України, які проживають, перебувають, навчаються нині у Польщі, перебуває серед найважливіших пріоритетів міністерства.

«Прагнемо і працюємо також над тим, щоб нова будівля стала своєрідним культурно-інформаційним осередком та додатковим майданчиком для проведення заходів, зустрічей представників української громади та бізнесу», — додав він.

Користуючись нагодою, міністр висловив вдячність усім, завдяки кому цей проєкт вдалося реалізувати. Це колишній посол України в Республіці Польща Маркіян Мальський, директор фінансово-адміністративного департаменту МЗС України Володимир Лук’янов, колишній держсекретар МЗС Андрій Заяць, міністерство закордонних справ Польщі, адміністрація району Мокотув, де розташована нова будівля, уряд України, народні депутати України, які зробили свій внесок у цей проєкт, колектив посольства України в Польщі та польські підрядники.

Міністр висловив особливу вдячність Надзвичайному і Повноважному Послу України в Республіці Польща Андрієві Дещиці за те, що він довів цей важливий проєкт до завершення.

Довідково: нерухомість на вул. А.Мальчевського 17 у Варшаві, в якій нині розташувалося нове приміщення посольства, Україна придбала ще у 2011 році. У січні 2012 року розпочалися ремонтні роботи, але вже у квітні 2013 року їх довелося призупинити через брак фінансування.

У вересні 2019 року будівництво відновилося. А вже у травні цього року польська сторона надала офіційний дозвіл на введення будівлі в експлуатацію.