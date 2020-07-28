Ексміністр економіки Милованов розповів, як фінансував Майдан у 2014-му році



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Ексміністр економіки Милованов розповів, як фінансував Майдан

Милованову вдалося зібрати на підтримку Майдану 40 тисяч доларів

Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що у 2014-му році збирав кошти на підтримку Майдану у США.

Про це він розповів в ефірі ток-шоу «19» на телеканалі ZIK.

«Я збирав гроші для Майдану. Я тоді викладав у США, і для мене, коли вбили більшість людей, 19-20 числа (лютого, – ред.), було таким трагічним моментом… Я, здається, був учасником збору до 40 тисячі доларів, через мене пройшли. Хто їх давав? В більшості люди давали по 100 доларів, 500 доларів, 50 доларів. Українці, які були конкретно в моєму випадку, які мені на PayPal скидали ці гроші, наша діаспора у Піттсбурзі, у Філадельфії, мої знайомі. Хто з факультету, студенти приносили, давали маленькі чеки. І так воно збиралося», – розповів Тимофій Милованов.

Він додав, що ці кошти спрямовували на допомогу медикам, які рятували поранених на Майдані.

«Було таке бажання, щоб, не дай Боже, ці гроші пішли на якусь зброю, чи ще на щось, а на дефібрилятори, адреналін, те, що потрібно було людям в госпіталі на Майдані», – зазначив ексміністр економіки Тимофій Милованов.