Україна хоче повернути росіян до контролю припинення вогню на Донбасі — Резніков



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Представники Росії вийшли зі складу СЦКК у грудні 2017 року

І хоча Росія не проти повернути своїх офіцерів до складу СЦКК, однак вона висуває свої умови, заначив Резніков

Україна наполягає на поверненні російських офіцерів до складу Спільний центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Про це заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у коментарі Hromadske.

«Ми маємо надію, що буде відновлена робота СЦКК і російські офіцери, військові повернуться до його складу, тому що це, виходячи з досвіду інших військових конфліктів, механізм, що працює», — розповів міністр.

На його думку, це дозволить рухатися у напрямку досягнення постійного режиму тиші та деескалації. Резніков також зазначив, що російська сторона не відмовляється від такої участі, але висуває свої вимоги.

«Це наше очікування, тому що про це мова йшла і в Парижі, коли була зустріч лідерів, і російська сторона, скажемо так, в особі їхнього президента, категорично не відмовляється від такої участі. Просто вони висувають свої певні умови для цього. Ми ці умови обговорюємо. Але мені здається, є дипломатичний шлях, який дозволяє працювати офіцерам російської армії у складі цієї СЦКК», — сказав Резніков

Нагадаємо, ще у вересні 2019 року українська сторона повідомляла, що на переговорах у Мінську запропонувала представникам Росії повернутися до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Представники Росії вийшли зі складу СЦКК у грудні 2017 року. У Росії заявили, що їхні представники СЦКК нібито «стикалися з серйозними труднощами через позицію української влади».