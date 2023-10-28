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«Вагнерівці» досі воюють в Україні, стало відомо, до якого підрозділу вони перейшли

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Вагнерівці» досі воюють в Україні, стало відомо, до якого підрозділу вони перейшли
«Вагнер» продовжує воювати в Україні
фото з відкритих джерел

Підрозділ змінили і командири, і рядові бійці

Колишні найманці російської приватної військової компанії «Вагнер», розформованої після загибелі її лідерів Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна, масово переходять до чеченського спецпідрозділу «Ахмат», який підпорядкований «Росгвардії». Про це заявив у своєму Telegram-каналі командир цього загону Апті Алаудінов.

За словами Алаудінова, «вагнерівці» й раніше переходили до чеченського підрозділу, але тепер це стало масовим явищем.

«Зараз у нас пішло таке масове поповнення із бійців ПВК «Вагнер». Зараз вони пішли до мене, у різні загони», – повідомив він.

Алаудінов стверджує, що до спецпідрозділу «Ахмат» перейшли колишні командири ПВК «Вагнер», а до них приєднуються і колишні рядові бійці.

Крім того, він зазначив, що деякий час «Ахмат» та «Вагнер» навіть були сусідами на позиціях, які займали окупанти на лінії фронту.

Раніше засновник «Азова» розповів про тактику, яку ЗСУ перейняли у «вагнерівців».

Нагадаємо, Кремль планує майбутнє «Вагнера». Після невдалої спроби заколоту приватної військової компанії «Вагнер» Кремль продовжує використовувати її найманців. 

Раніше повідомлялося, що за останні тижні сотні бойовиків, які раніше були пов'язані з ПВК «Вагнер», почали передислокуватися окремо та невеликими групами на війну в Україну.

Теги: окупанти ПВК Вагнера росія війна

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