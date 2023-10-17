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Засновник «Азова» розповів про тактику, яку ЗСУ перейняли у «вагнерівців»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Засновник «Азова» розповів про тактику, яку ЗСУ перейняли у «вагнерівців»
За словами Білецького, оборона «вагнерів» дуже в'язка і складна
фото з відкритих джерел

Окупанти перейняли цю тактику оборони у ІДІЛ

«Вагнерівці» в Сирії взяли за основу ІДІЛівську систему оборони, яка є вкрай ефективною, і яку тепер використовують українські військові. Про це повідомив командир Третьої штурмової бригади, засновник «Азову» та колишній народний депутат Андрій Білецький в інтерв’ю «Українській правді».

Він підкреслив, що є проблема, про яку мало говорять – це оборона «вагнерів». За словами Білецького, вона дуже в'язка і складна.

«В Сирії вони взяли за основу ІДІЛівську систему оборони. Замість класичних взводних опорних пунктів, тобто траншей, бліндажів, вона складається з окремих ям, фактично в прямому сенсі слова. Це так звані лисячі нори, ями, які є окремими вогневими точками. Їх дуже багато, вони далеко не всі зайняті. Вони мають дуже велику глибину», – розповів засновник «Азову».

За словами Білецького, ця оборона вкрай ефективна і українські військові її тепер частково використовуємо в деяких місцях.

«Якщо в цій ямі зробити ще в боку діру і загнути буквою Г і ховатися там під час нальотів, нічого не можна з цим поробити абсолютно. Тому з вагнерами в обороні було складно, надзвичайно складно», – додав він.

Командир Третьої штурмової бригади розповів, що у «Вагнера» не було якісної підтримки бронетехніки. У них були проблеми з артилерією, якої не було багато і вона була більш ніж співмірна з нашою. Але в той самий час, додав Білецький, у них була оця можливість гнати хвилю за хвилею живої сили.

«Тобто вони йдуть на самовбивчі атаки, закінчуються, а через 20-30 хвилин підходить нова група, яка йде в нову атаку», – підкреслив він.

За словами Білецького, ці атаки не були «ні непродумані, ні тупорилі», як люблять говорити серед українців, і додав, що командири були дуже якісні

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Теги: війна Азов військові Андрій Білецький ЧВК «Вагнер»

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