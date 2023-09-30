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Кремль планує майбутнє «Вагнера»: оцінка британської розвідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кремль планує майбутнє «Вагнера»: оцінка британської розвідки
Кремль співпрацює з відданими державі ветеранами «Вагнера»
колаж із відкритих джерел

Росія посилює нагляд за бойовиками «Вагнера»

Після невдалої спроби заколоту приватної військової компанії «Вагнер» Кремль продовжує використовувати її найманців. Однак ставлення до них дещо змінилося. Про це повідомило міністерство оборони Британії у мережі X (колишній Twitter).

Розвідка нагадала, що вчора Кремль показав відео зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з колишнім начальником штабу «Вагнера» Андрієм Трошевим. Саме йому доручено проводити мобілізацію так званих добровольчих бойових загонів.

Міоноборони Британії зазначає, що Трошев під час повстання на чолі з тодішнім ватажком «вагнерівців» Євгеном Пригожиним перейшов на бік Москви та закликав найманців підписувати контракти з міноборони РФ. Через це багато ветеранів «Вагнера» вважають його зрадником.

На зустріч із Путіним також прийшов заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров. Не так давно він їздив у турне країнами Африки.

Як вказує британська розвідка, кремлівська підтримка Трошева та Євкурова говорить про те, що Росія продовжує використовувати так звані добровольчі підрозділи та приватні військові компанії, а також планує майбутнє «Вагнера».

«Кремль готовий використовувати досвід ветеранів, які можуть продемонструвати свою відданість державі та постійну участь у Глобальному Півдні, але, ймовірно, під більшим наглядом з боку Кремля», – підсумували розвідники.

Нагадаємо, що за останні тижні сотні бойовиків, які раніше були пов'язані з ПВК «Вагнер», почали передислокуватися окремо та невеликими групами на війну в Україну.

Як відомо, наприкінці червня відбулася спроба збройного заколоту «вагнерівців» у Росії. Після цього, нібито за наказом Путіна, ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі.

Після ймовірної загибелі ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина російський диктатор Володимир Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ.

Теги: британська розвідка ПВК «Вагнер» росія

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