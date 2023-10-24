Битва за Авдіївку: Шойгу кинув у бій «Вагнер»

Російська армія виявилась не здатна взяти Авдіївку

Захисники Авдіївки за три тижні знищили більшість піхоти та техніки 114-ї, 15-ї, 21-ї та 30-ї мотострілецьких бригад ЗС РФ, які штурмували північніше Авдіївки. З початку наступу 1 жовтня росіяни змогли за 24 дні просунутись до півтора кілометра вперед, і встановили сьогодні вночі прапор на териконі коксохімічного заводу. Тобто навіть не зайняли терикон, а встановили прапор та втекли. Зайняти терикон противник не може, бо він прицільно прострілюється нашими вогневими засобами.

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Очевидно, командування 114-ї бригади хоче показати якийсь піар-успіх для прикриття провалу свого наступу, адже прорвати оборону українських військ та вийти на Степове-Бердичі росіяни не змогли.

Резерви 1-го корпусу ЗС РФ понесли великі втрати, і тому російське командування сьогодні кинуло на штурм Авдіївки підрозділи ПВК «Вагнер». З такої нагоди «Вагнер» амністували попри «мятеж», бо інших резервів для штурму Авдіївки у ворога нема – російська армія скута боями на усьому фронті.

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Це трофеї з першої групи вагнерівців, які атакували позиції 110-ї механізованої бригади, група була повністю знищена. Шойгу та Герасімов кидають у бій «Вагнер», щоб отримати виправдання, чому Авдіївку не взяла регулярна армія, і перекласти відповідальність за провал наступу не на війська Міноборони, а на структуру знищеного за наказом Шойгу Пригожина.

Битва за Авдіївку для керівництва РФ перетворилась не тільки у комічну військову операцію, але й у політичну інтригу, питання престижу для Міноборони РФ.