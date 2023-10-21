«Вагнерівець»-рецидивіст, який убив свого діда, став героєм у Росії

Найманець із позивним «Комбайнер» брав участь у бойових діях на території України як кулеметник

У Нижегородській області Росії на зустріч до дітей привели чергового «героя Росії». Ним виявився рецидивіст із приватної військової компанії «Вагнер» Олександр Расправін, який окрім того, що на війні вбивав українців, позбавив життя і рідного діда. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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Найманець із позивним «Комбайнер» брав участь у бойових діях на території України як кулеметник.

Російським дітям, яким Расправіна представили як «героя», він розповів про те, як нібито вивів із полону шістнадцять російських окупантів, а також продемонстрував їм принесений із собою переносний протитанковий ракетний комплекс.

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Примітно, що у 2012 році Расправіна засудили до шести років колонії суворого режиму, визнавши винним у побитті власного діда, внаслідок чого літній чоловік помер.

Крім того, у 2017 році майбутньому «герою Росії» призначили 11 років позбавлення волі у справі про вбивство знайомого, якому Расправін завдав понад 40 ударів ножем.

Раніше один із російських солдатів розповів про знущання з українських військових. Він пишається, що тепер вміє «різати голову по спіралі».