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«Вагнерівці» почали вербувати українських в’язнів – Центр нацспротиву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Вагнерівці» почали вербувати українських в’язнів – Центр нацспротиву
фото ілюстративне

Ув’язнених без підготовки відправляють на передову, де кидають в бій перед початком штурму як «гарматне м’ясо»

Група «Вагнера» почала вербувати українських в’язнів на окупованих територіях та агітувати їх воювати проти України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Зокрема, йдеться про тимчасово окуповані території Донецької області. Місцеві гауляйтери дали згоду на початок вербування спеціальним рішенням», – йдеться у повідомленні.

Центр зазначає, що так звана ПВК «Вагнера» вже займається вербуванням в’язнів українських тюрем на тимчасово окупованих територіях.

«Відтак, тепер терористична організація буде шукати «живу силу» в українських тюрмах», – додають в Центрі нацспротиву.

Крім того, зазнається, що ув’язнених без підготовки відправляють на передову, де кидають в бій перед початком штурму як «гарматне м’ясо».

Раніше повідомлялося, що США присвоїли ПВК «Вагнера» особливий статус.

До слова, триває 286-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на веденні наступу. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, веде розвідку.

Теги: ПВК Вагнера Україна окупанти росія війна

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