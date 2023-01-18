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«Вагнерівці» вбили добровольця із Канади: що відомо про героя

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Вагнерівці» вбили добровольця із Канади: що відомо про героя
28-річний канадець був медиком-добровольцем
фото з відкритих джерел

Громадянин Канади Григорій Цехмістренко загинув під Бахмутом

Добровольець Григорій Цехмістренко, який загинув від рук російських загарбників, є сином успішного бізнесмена Григорія Цехмістренка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис журналістки Анни Ковальчук.

«Ви напевно бачили, що під Бахмутом загинув громадянин Канади, медик-добровольець Григорій Цехмістренко. Такий симпатичний молодий хлопець на фото. Його вбили вагнерівці. Новина широко розійшлася, у стрічці було багато передруків, навіть Віктор Ющенко запостив.

Але є щось, що залишилося за кадром або принаймні я не бачила. Григорій – син Віталія Цехмістренка, засновника холдингу Райз. Свого часу це був провідний в Україні національний дистриб'ютор ресурсів та техніки для АПК, один із лідерів на ринку цукру та помітний латифундист.

Наприкінці «нульових» він продав бізнес Олегу Бахматюку. Сума угоди не оголошувалась, але була достатньою, щоб Цехмістренко міцно увійшов до списку найбагатших людей країни зі станом, що вимірюється сотнями мільйонів, Фокус його оцінював у більш як 200 млн.

Жив із сім'єю в Канаді. І при цьому так виховав сина, що той із максимального добробуту ухвалив рішення воювати за Україну. І загинув за неї», – йдеться у дописі.

«Вагнерівці» вбили добровольця із Канади: що відомо про героя фото 1

Зазначається, що Цехмістренко походив з України, але мав канадське громадянство. Він проживав у місті Порт Еліс в провінції Британська Колумбія. За словами його бойового побратима, Цехмістренко загинув уночі 14 січня поблизу Бахмута.

До України він приїхав з Канади у січні минулого року, коли ще ширилась інформація про підготовку Росією повномасштабного вторгнення.

За даними CBC News, Цехмістренко уже третій канадець, загиблий на війні в Україні. Його буде поховано в Києві.

Нагадаємо, у грудні на війні в Україні загинув 16-й білоруський доброволець.

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Теги: росія Канада ПВК Вагнера Україна війна

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