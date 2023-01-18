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Зеленський назвав епіцентр найбільш жорстоких і принципових боїв в Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський назвав епіцентр найбільш жорстоких і принципових боїв в Україні
ЗСУ готові до наступальних дій Росії
фото з відкритих джерел

Зеленський заявив, що ситуація на фронті залишається тяжкою

Президент України Володимир Зеленський констатує збільшення кількості обстрілів і спроб наступати з боку російських загарбників на лінії фронту. Найважча ситуація – на Донбасі. Таку заяву Володимир Зеленський зробив у вечірньому зверненні до українців 18 січня.

«Як і завжди, увесь день сьогодні на зв’язку з нашими військовими. Ситуація на фронті залишається тяжкою, епіцентр найбільш жорстоких і принципових боїв – на Донбасі. Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів і спроб наступальних дій від окупантів. Дякую всім нашим бійцям, які тримають позиції! 

Дякую бійцям 68-ї окремої єгерської бригади та 36-ї окремої бригади морської піхоти за дуже ефективне ураження ворога та потрібну нам стійкість саме на Донбасі! Дякую також підрозділам ГУР МО за дії, які зменшують шанси окупантів», – сказав Зеленський.

Зеленський додав, що Канада готує потужний пакет оборонної допомоги для України. Зокрема в ньому будуть бронемашини.

«Це дуже вчасно й вагомо. Я дякую Канаді за незмінну допомогу й за те, що саме зараз разом готуємося до спроби Росії посилити удари», – заявив президент.

«Ні для кого у світі сьогодні плани держави-терориста не залишаться невідомими», – додав він.

Зеленський також зазначив, що у зверненні до учасників Всесвітнього форуму у Давосі він озвучив дуже простий і чесний меседж: «Ні в кого зараз у вільному світі немає можливості зволікати».

«Знаю, що найближчим часом будуть нові та справді потрібні кроки на підтримку нашої оборони. Зробимо все, щоб таких кроків було стільки, скільки необхідно для поразки терористів», – додав президент.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, яке озброєння необхідне Україні аби виграти війну.

Нагадаємо, триває 329-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається високою на всій території України.

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Теги: зброя Україна росія війна Володимир Зеленський

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