Зеленський назвав епіцентр найбільш жорстоких і принципових боїв в Україні

Зеленський заявив, що ситуація на фронті залишається тяжкою

Президент України Володимир Зеленський констатує збільшення кількості обстрілів і спроб наступати з боку російських загарбників на лінії фронту. Найважча ситуація – на Донбасі. Таку заяву Володимир Зеленський зробив у вечірньому зверненні до українців 18 січня.

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«Як і завжди, увесь день сьогодні на зв’язку з нашими військовими. Ситуація на фронті залишається тяжкою, епіцентр найбільш жорстоких і принципових боїв – на Донбасі. Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів і спроб наступальних дій від окупантів. Дякую всім нашим бійцям, які тримають позиції!

Дякую бійцям 68-ї окремої єгерської бригади та 36-ї окремої бригади морської піхоти за дуже ефективне ураження ворога та потрібну нам стійкість саме на Донбасі! Дякую також підрозділам ГУР МО за дії, які зменшують шанси окупантів», – сказав Зеленський.

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Зеленський додав, що Канада готує потужний пакет оборонної допомоги для України. Зокрема в ньому будуть бронемашини.

«Це дуже вчасно й вагомо. Я дякую Канаді за незмінну допомогу й за те, що саме зараз разом готуємося до спроби Росії посилити удари», – заявив президент.

«Ні для кого у світі сьогодні плани держави-терориста не залишаться невідомими», – додав він.

Зеленський також зазначив, що у зверненні до учасників Всесвітнього форуму у Давосі він озвучив дуже простий і чесний меседж: «Ні в кого зараз у вільному світі немає можливості зволікати».

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«Знаю, що найближчим часом будуть нові та справді потрібні кроки на підтримку нашої оборони. Зробимо все, щоб таких кроків було стільки, скільки необхідно для поразки терористів», – додав президент.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, яке озброєння необхідне Україні аби виграти війну.

Нагадаємо, триває 329-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається високою на всій території України.