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ВАКС дозволив розпочати заочне розслідування щодо олігарха Бахматюка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ВАКС дозволив розпочати заочне розслідування щодо олігарха Бахматюка
фото з відкритих джерел

За версією слідства, протягом 2015-2016 років очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров одержав від Бахматюка понад 722 млн грн хабара

Сьогодні, 31 березня, Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на здійснення спецрозслідування щодо власника агрохолдингу, якого підозрюють в наданні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголові ДФС України Роману Насірову та його раднику. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними ЗМІ, йдеться про власника агрохолдингу «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка.

«Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП і детективів НАБУ та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно власника одного з агрохолдингів, який у власних інтересах надав неправомірну вигоду у розмірі 722 млн грн колишньому голові ДФС України та його раднику», – йдеться у повідомленні.

За версією слідства, протягом 2015-2016 років очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров одержав від Бахматюка понад 722 млн грн хабара за забезпечення відшкодування ПДВ підконтрольним Бахматюку компаніям у розмірі понад 3,2 млрд грн.

Зазначається, що рішення про спеціальне досудове розслідування дозволить завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.

Дії власника агрохолдингу кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України, колишнього очільника ДФС України - за ч. 4 ст. 368 КК України, а його радника – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України. 

Нагадаємо, на початку березня 2017 року Співробітники НАБУ і САП вручили підозру тодішньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд грн. Зокрема, співпрацю з нардепом-утікачем Олександром Онищенком, якому він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин.

Також повідомлялося, що ВАКС оголосив у розшук народного депутата Шахова.

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Теги: САП Роман Насіров суд правосуддя

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