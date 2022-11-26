Журналісти знайшли австрійський маєток олігарха Бахматюка, якого розшукують в Україні (фото, відео)

В Україні слідчі мають до Бахматюка питання, та він переконує: звинувачення безпідставні

Український мільярдер Олег Бахматюк, чиї активи зосереджені в аграрній групі «Укрлендфармінг», мешкає у столиці Австрії Відні вже три роки. І навіть має там маєток, йдеться в розслідуванні журналістів «Української правди» під назвою «Батальйон Відень».

Бізнесмен стверджує, буцімто перебуває в столиці Австрії не з власної волі. Він воює з Національним антикорупційним бюро (НАБУ), яке звинувачує його в заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту. Цю позику у 2014 році від НБУ отримав «VAB банк», що належить Бахматюку. НАБУ оголосило Бахматюка у розшук у 2019 році.

У Відні джерела розслідувачів помітили, що Бахматюк спілкується із засновником проросійського інтернет-видання «Страна.ua» Ігорем Гужвою та ексміністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з 2020 року до 2021 року Ігорем Петрашком.

Як з'ясували журналісти, Бахматюк обзавівся маєтком у Австрії. Мешкає бізнесмен за 20 хвилин їзди від Відня, на околиці котеджного містечка Фонтана, на територія якого є власний гольф-клуб та озеро.

Офіційно власниками будинку є діти Олега Бахматюка, їм бізнесмен подарував маєток у 2016 році, невдовзі після того, як НАБУ почало розслідувати справу щодо банку мільярдера.

Бахматюк із 2011 року є власником «VAB Банку». На початку жовтня 2014 року банк оголосив про потребу у рекапіталізації, у банку почалися труднощі з виплатою коштів вкладникам. Наприкінці 2014 року банк став банкрутом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український підприємець та політик, Олег Бахматюк під час своєї першої зустрічі із тодішнім головою офісу президента України Андрієм Богданом посварився із ним. На думку Бахматюка, ця сварка призвела до відновлення рішенням прокурора «справи VAB банку», акціонером кого був Бахматюк.