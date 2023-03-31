ВАКС оголосив у розшук народного депутата Шахова

Шахов не раз ігнорував судові засідання без поважної причини

Нардепа звинувачують у недекларуванні 88 млн грн

Вищий антикорупційний суд оголосив у розшук народного депутата з групи «Довіра» Сергія Шахова. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Нардепа звинувачують у недекларуванні 88 млн грн.

«31 березня 2023 року за клопотання прокурора САП колегія суддів ВАКС оголосила в розшук чинного народного депутата, який переховується від суду. Організацію розшуку доручено прокурору САП», – йдеться у повідомленні.

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Шахов не раз ігнорував судові засідання без поважної причини. Зокрема, 22 листопада минулого року ВАКС зобов’язав його сплатити понад 5 тис. грн штрафу за неявку на судове засідання та невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду. Таке ж рішення антикорсуд ухвалив 17 січня 2023 року – два максимально можливих грошових стягнення у розмірі понад 10,7 тис. грн. Попри це Шахов вкотре проігнорував засідання.

«Зважаючи на неявку, суд постановив здійснити привід обвинуваченого до суду. Разом з тим, народний депутат ігнорує рішення суду та досі переховується від правосуддя. Зважаючи на оголошення вказаного народного депутата у розшук, ВАКС ухвалив зупинити провадження до його розшуку», – додали у САП.

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Своєю чергою «Центр протидії корупції» повідомив, що рішення про розшук Шахова ухвалили судді ВАКС Віра Михайленко, Тимур Хамзін та Ольга Саландяк. У ЦПК додали, що таке рішення зупиняє перебіг строків давності справи, які завершуються у березні 2024 року.

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Вказано, що народний депутат понад пів року затягує розгляд справи через постійні «лікування» та відрядження. Зокрема, останні півтора місяця Шахов нібито лікується на стаціонарі столиці Киргизстану Бішкеку.

«Ця країна, звісно, славиться своєю медициною. При цьому надати хоча б фотокопію паспорта з відмітками про перетин кордону цієї країни захист чомусь досі не зміг. Так само як і оригінали будь-яких медичних документів», – додали в ЦПК.

Там відзначили, що з жовтня по грудень захист депутата заявляв, нібито їхній підзахисний лікується в Німеччині. Щоправда, на запит прокура у відповідній клініці відповіли, що не можуть знайти пацієнта з прізвищем Шахов.

Раніше повідомлялося, що колегія суддів Вищого антикорупційного суду постановила примусово привести на судове засідання народного депутата, який підозрюється в декларуванні недостовірної інформації на суму майже 88 млн грн.