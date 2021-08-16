Слідство не виявило фактів розкрадання коштів і змови у справі VAB банку, – правозахисниця

«Отримання «ВіЕйБі Банком» стабілізаційного кредиту НБУ було економічно обґрунтовано», – юристка Козаченко

Розкрадання коштів стабілізаційного кредиту, наданого НБУ «ВіЕйБі банку» Олега Бахматюка, не підтвердилось слідством. Також слідство не знайшло доказів змови з керівництвом НБУ. Про це розповіла відома правозахисниця Тетяна Козаченко. Повідомляє Ділова столиця.

ВАКС скасував арешти майна підозрюваних у справі «ВіЕйБі банка». В рішеннях суду також йдеться про відсутність збитків, завданих державі, про які заявляли в Національному антикорупційному бюро. В свою чергу НАБУ змінило кваліфікацію експосадовцям НБУ, так як не було доведено привласнення коштів кредиту – а це означає, що арешт на майно осіб не має законних підстав. Про це повідомила правозахисниця Тетяна Козаченко в колонці на УНІАН.

Юристка стверджує, що отримання «ВіЕйБі Банком» стабілізаційного кредиту НБУ було економічно обґрунтовано, пов'язано зі значним відтоком коштів вкладників та необхідністю виконання зобов'язань перед ними у 2014 році. «Саме на повернення депозитів фізичних осіб було спрямовано більшість отриманих банком коштів. Це було неодноразово підтверджено і НБУ, і експертами, що досліджували первинні документи банківської установи, – заявила юристка. – При цьому вказаний кредит був забезпечений ліквідним нерухомим майном та особистою порукою бенефіціара банку – Олега Бахматюка. За таких умов, збитки, про які зазначає НАБУ, відсутні».

За словами Козаченко, на момент завершення досудового слідства повідомлення про підозри були змінені: «В них вже відсутні відомості про будь-яку змову з Писаруком (колишній в о. голови НБУ – ред.) або іншими посадовцями Національного банку».

За тиждень до завершення слідства посадовим особам НБУ визначена кваліфікація за ст.364 КК України – зловживання службовим становищем. «Це свідчить про те, що розкрадання коштів стабілізаційного кредиту в результаті досудового розслідування не підтвердилось, тепер НАБУ стверджує лише про порушення порядку надання такого кредиту», – пояснює правозахисниця.

Справа НАБУ проти колишнього посадовця НБУ Писарука і бізнесмена Бахматюка стосувалась нібито нецільового використання стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком «VAB Банку» Олега Бахматюка. За даними Національного банку, вся сума рефінансування (1,2 мільярда гривень) пішла на виплати коштів 80 тисячам вкладників, як і передбачала ця програма.