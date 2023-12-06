«Вами захоплюються армії світу». Залужний привітав ЗСУ зі святом (відео)

Залужний зазначив, що гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних сил України.

Головнокомандувач Збройних сил України привітав українських воїнів зі святом. Про це він написав у Telegram.

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«Дорогі бойові побратими і посестри! Сьогодні, у день Збройних сил України, я дякую всім, хто робить свою важку роботу. Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога. Саме ви, незважаючи на звання та посади, стоїте за майбутнє наших дітей. Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку», – сказав він.

Залужний зазначив, що гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних сил України.

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«Вами захоплюються армії світу. Вас боїться противник. На вас чекає кожен українець. За вас молиться увесь наш народ. Україна не здається – завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову переконуюсь – як би важко нам не було, але точно не буде соромно! Дякую за службу! З Днем Збройних сил України!», – додав він.

Нагадаємо, святковий день на честь Збройних сил України був створений 1993 року постановою Верховної Ради України. Щорічно його святкують 6 грудня. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1991 року ухвалили Закон України «Про Збройні сили України».