ЗСУ повідомили, які є обмеження за віком та статтю для служби в армії

Тим, хто налаштований служити, краще звертатись напряму до різних бригад

В описі до вакансії часто можна зустріти вікові обмеження

Мобілізацію в Україні вчергове продовжено до 14 лютого 2024 року, і призову на службу у ЗСУ підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років, окрім деяких винятків. Про це у коментарі виданню «Українська правда» розповів начальник юридичної служби 32ОМБр Денис Томілін.

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Він підкреслив, що у деяких військкоматах за внутрішніми правилами не беруть на службу людей віком до 21 року.

«У такому випадку, якщо ви налаштовані служити, легше буде звертатись напряму до різних бригад, щоб отримати лист-відношення», – пояснив начальник юридичної служби.

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Томілін додав, що для осіб старшого віку все залежить від фізичної підготовки й стану здоров’я. Він розповів, що в описі вакансій «ідеальний» вік для штурмовика часто визначають в діапазоні 18-30 років, але це не означає, що старшим кандидатам з відповідною підготовкою відмовлять.

Військовий також додав, що жінки можуть вступити до війська за власним бажанням – наразі навіть військовозобов’язаних жінок не мобілізовували примусово. За його словами, у деяких випадках жінок навіть можуть неохоче брати до війська, якщо вони не є військовозобов’язаними (медиками чи фармацевтами). Денис Томілін зазначив, що в такому випадку можна звертатись до бригад напряму або подаватись на військові вакансії через відповідні платформи.

Нагадаємо, співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) у Запоріжжі три дні разом із представниками «Муніципальної варти» роблять поквартирний обхід військовозобов’язаних, під час якого виписують повістки.

До слова, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.