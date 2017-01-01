Ватажок бойовиків «ДНР» назвав час обміну полоненими
- Сьогодні, 17:28
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Захарченко підписав «указ» про помилування незаконно утримуваних на окупованому Донбасі українських громадян
Ватажок терористичної «ДНР» Олександр Захарченко підписав «указ» про помилування незаконно утримуваних в самопроголошеній «республіці» осіб, які підлягають подальшому обміну з українською стороною. Про це він заявив сьогодні журналістам, повідомляють сепаратистські ЗМІ.
«Сьогодні я підписав указ про помилування тих людей, яких завтра будемо міняти», - сказав ватажок бойовиків.
Захарченко додав, що, за попередніми домовленостями, процедура обміну полоненими відбудеться у середу, 27 грудня, о 13:00. За його словами, очікується, що при обміні полоненими будуть присутні представники церкви.
«Завтра будуть представники Української православної церкви Московського патріархату і Російської православної церкви», - сказав він.
25 грудня стало відомо, що обмін заручниками за формулою «306 на 74» відбудеться у середу, 27 грудня. Його час і місце не повідомляють з міркувань безпеки. Передбачається, що Україна передасть бойовикам тих осіб, звільнення яких не суперечить законодавству.
За словами координатора групи щодо обміну полоненими «Патріот» Олега Котенко, українська сторона не знає, кого звільнять з полону бойовиків.
Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити звільнених українців медичною допомогою, а також оперативно доставити їх до власних родин.