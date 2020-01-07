США звинувачують Китай і Росію в блокуванні резолюції Радбезу ООН щодо нападу на посольство в Багдаді



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Прихильники Ірану напали на посольство США в столиці Іраку Багдаді 31 грудня Фото AFP

осійська та китайська делегації заявили, що засуджують напад на посольство Вашингтону в Багдаді 31 січня

Дипломатична місія США при Раді безпеки ООН звинуватила Росію та Китай у блокуванні резолюції, яка мала б засудити напад на американське посольство в Багдаді.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Позиція Пекіну та Москви не дозволила ухвалити рішення, яке має бути результатом консенсусу всіх членів Ради безпеки.

Звинувачення представників США пролунало після того, як російська та китайська делегації заявили, що засуджують напад на посольство Вашингтону в Багдаді 31 січня, однак вважають, що резолюція має засудити також і вбивство американськими військовими іранського генерала Касема Сулеймані. Сулеймані вважають організатором нападу на дипломатичну місію.

Як стверджують представники США, 27 країн-членів ООН засудили атаку на посольство.

«Це створює різкий контраст із мовчанкою Ради безпеки ООН через те, що двоє постійних членів – Росія та США – не дали спільній заяві ходу», – йдеться в повідомленні американських дипломатів.

Посол Росії в ООН Василь Небензя сказав, що, хоча він погоджується з засудженням Вашингтоном нападу на посольство, було б неможливо не згадати також і вбивство Солеймані.

Посол Китаю Чжан Цзюнь також висловив думку, що якщо Рада безпеки планує щось робити, ми мусимо охоплювати всю ситуацію повністю.

Водночас на підтримку президента США Дональда Трампа висловився президент Бразилії Жаїр Болсонару. У коментарі журналістам Болсонару заявив, що його адміністрація не терпить тероризму.

Раніше повідомлялося, що парламент Ірану одноголосно прийняв законопроект, згідно з яким Пентагон прирівнюється до терористів.

Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.

Вашингтон пояснив свої дії самозахистом, оскільки перед цим було скоєно кілька атак на бази міжнародної коаліції і американське посольство.

Як зазначалося, в Євросоюзі висловили глибоку стурбованість у зв’язку із заявою Ірану, що він уже не буде дотримуватися обмежень, встановлених Спільним всеосяжним планом дій, і закликали Тегеран дотримуватися його.