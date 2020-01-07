На російській тепличній фермі сталася масштабна пожежа – загинуло 8 мігрантів з Таджикистану
Рятувальники МНС Росії працюють біля металевої конструкції парникової ферми
Вогонь спалахнув в одному з металевих будівельних причепів
У пожежі на парниковій фермі в московському передмісті у вівторок вранці загинули вісім людей та поранено ще одну людину, повідомили російські служби надзвичайних ситуацій.
Усі вісім жертв – мігранти з Таджикистану, які, очевидно, працювали на фермі.
Вогонь спалахнув в одному з металевих будівельних причепів, де мешкали робітники. Місцеві пожежники протягом години боролися з вогнем. Не відразу було зрозуміло, що спричинило пожежу.
Кількість смертельних пожеж традиційно зростає в Росії під час новорічних свят першого тижня січня.
Нагадаємо, у Кропивницькому сталась пожежа у виправній колонії.
Як повідомлялося, у неділю, 5 січня, на проспекті Перемоги у Києві в автобусі, в якому знаходилися пасажири, сталася пожежа. Автобус загорівся неподалік від станції метро «Святошин».