На російській тепличній фермі сталася масштабна пожежа – загинуло 8 мігрантів з Таджикистану



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Рятувальники МНС Росії працюють біля металевої конструкції парникової ферми Фото пресслужби МНС Росії

Вогонь спалахнув в одному з металевих будівельних причепів

У пожежі на парниковій фермі в московському передмісті у вівторок вранці загинули вісім людей та поранено ще одну людину, повідомили російські служби надзвичайних ситуацій.

Усі вісім жертв – мігранти з Таджикистану, які, очевидно, працювали на фермі.

Вогонь спалахнув в одному з металевих будівельних причепів, де мешкали робітники. Місцеві пожежники протягом години боролися з вогнем. Не відразу було зрозуміло, що спричинило пожежу.

Кількість смертельних пожеж традиційно зростає в Росії під час новорічних свят першого тижня січня.

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Як повідомлялося, у неділю, 5 січня, на проспекті Перемоги у Києві в автобусі, в якому знаходилися пасажири, сталася пожежа. Автобус загорівся неподалік від станції метро «Святошин».