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    У світі

    На російській тепличній фермі сталася масштабна пожежа – загинуло 8 мігрантів з Таджикистану

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    <p>Рятувальники МНС Росії працюють біля металевої конструкції парникової ферми</p> - На російській тепличній фермі сталася масштабна пожежа – загинуло 8 мігрантів з Таджикистану

    Рятувальники МНС Росії працюють біля металевої конструкції парникової ферми

    Фото пресслужби МНС Росії

    Вогонь спалахнув в одному з металевих будівельних причепів

    У пожежі на парниковій фермі в московському передмісті у вівторок вранці загинули вісім людей та поранено ще одну людину, повідомили російські служби надзвичайних ситуацій.

    Усі вісім жертв – мігранти з Таджикистану, які, очевидно, працювали на фермі.

    Вогонь спалахнув в одному з металевих будівельних причепів, де мешкали робітники. Місцеві пожежники протягом години боролися з вогнем. Не відразу було зрозуміло, що спричинило пожежу.

    Кількість смертельних пожеж традиційно зростає в Росії під час новорічних свят першого тижня січня.

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    Нагадаємо, у Кропивницькому сталась пожежа у виправній колонії.

    Як повідомлялося, у неділю, 5 січня, на проспекті Перемоги у Києві в автобусі, в якому знаходилися пасажири, сталася пожежа. Автобус загорівся неподалік від станції метро «Святошин».

    пожежа Росія мігранти
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