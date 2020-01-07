У Росії чоловік зґвалтував дитину в «рамках самооборони»



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Дівчинка вижила і знаходиться в лікарні

У підмосковному Пущино 23-річний чоловік зґвалтував дівчинку-підлітка, після чого спробував її задушити. Про це повідомляє Telegram-канал Life Shot.

Після затримання педофіл заявив поліцейським, що все відбулося в рамках самооборони – нібито у дитини в руках був кухонний молоток.

Дівчинка вижила, зараз вона знаходиться в лікарні, з нею працюють психологи.

Нагадаємо, у Росії поліцейська застрелилася після зґвалтування колегою.

Як повідомлялося, 21-річний працівник Сквирського відділу поліції, перебуваючи на добовому чергуванні у службовому кабінеті, скоїв постріл у голову з табельної вогнепальної зброї.