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    У світі

    У Росії чоловік зґвалтував дитину в «рамках самооборони»

    • Розсилка
    У Росії чоловік зґвалтував дитину в «рамках самооборони»

    Дівчинка вижила і знаходиться в лікарні

    У підмосковному Пущино 23-річний чоловік зґвалтував дівчинку-підлітка, після чого спробував її задушити. Про це повідомляє Telegram-канал Life Shot.

    Після затримання педофіл заявив поліцейським, що все відбулося в рамках самооборони – нібито у дитини в руках був кухонний молоток.

    Дівчинка вижила, зараз вона знаходиться в лікарні, з нею працюють психологи.

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    Нагадаємо, у Росії поліцейська застрелилася після зґвалтування колегою.

    Як повідомлялося, 21-річний працівник Сквирського відділу поліції, перебуваючи на добовому чергуванні у службовому кабінеті, скоїв постріл у голову з табельної вогнепальної зброї.

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