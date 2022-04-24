Великдень: трансляція богослужіння у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ

Через російську агресію в Україні та можливі провокації окупантів вірян просять не йти до храмів, а приєднуватися до богослужінь онлайн

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви 24 квітня о 7:30 ранку розпочнеться онлайн-трансляція Надгробного, Пасхальної Утрені, Божественної Літургії і посвячення пасок.

У радісному дні Христового Воскресіння Церква закликає небо й землю до святої Божої радости: «Хай небеса достойно веселяться, хай радіє земля, хай празнує увесь світ видимий і невидимий, бо Христос устав, радість вічна» (Тропар 1 пісні канона).

Трансляцію організовує і проводить «Живе телебачення». Завершиться літургія об 11:30 (орієнтовно).

Нагадаємо, у неділю, 24 квітня, християни східного обряду святкують Великдень. Цього року вірян закликають бути особливо пильними та утриматися від масових скупчень у культових спорудах через війну Росії проти України та можливі провокації з боку окупантів.