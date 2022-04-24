Перед візитом у Київ і Москву генсек ООН відвідає Туреччину

Перед зустріччю з президентами України та РФ генсек ООН вирішив переговорити з президентом Туреччини

В Анкарі генсека ООН прийме президент Туреччини

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Туреччину 25 квітня. Це станеться перед візитом до Росії та України, повідомляє Reuters

У столиці Туреччини Анкарі генсека ООН прийме президент Реджеп Тайіп Ердоган.

18 квітня заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що Туреччина є важливим місцем для проведення гуманітарних переговорів між Україною та Росією.

Як повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Україну 28 квітня і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Перед цим 26 квітня планується зустріч генсека ООН з Путіним у Москві.

Нагадаємо також, що Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я.

У Європейському союзі підтримали заклик генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша припинити бойові дії в Україні у Страсний тиждень з 21 по 24 квітня, повідомив Петер Стано, офіційний представник голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Україна підтримала пропозицію ООН про перемир'я.

Водночас міністр оборони України Олексій Рєзніков вважає, що Організація Об`єднаних Націй потурає Росії у приховуванні воєнних злочинів на території України. На думку міністра, такі організації, як ООН, має замінити нова та ефективніша система міжнародних інституцій, здатних слугувати інтересам усіх країн, а не лише великих держав. Архітектура цієї нової системи має спиратися на досвід України.