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    Перед візитом у Київ і Москву генсек ООН відвідає Туреччину

    Перед зустріччю з президентами України та РФ генсек ООН вирішив переговорити з президентом Туреччини - Перед візитом у Київ і Москву генсек ООН відвідає Туреччину
    Перед зустріччю з президентами України та РФ генсек ООН вирішив переговорити з президентом Туреччини

    В Анкарі генсека ООН прийме президент Туреччини

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Туреччину 25 квітня. Це станеться перед візитом до Росії та України, повідомляє Reuters

    У столиці Туреччини Анкарі генсека ООН прийме президент Реджеп Тайіп Ердоган.

    18 квітня заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що Туреччина є важливим місцем для проведення гуманітарних переговорів між Україною та Росією.

    Як повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Україну 28 квітня і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

    Перед цим 26 квітня планується зустріч генсека ООН з Путіним у Москві.

    Нагадаємо також, що Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я.

    У Європейському союзі підтримали заклик генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша припинити бойові дії в Україні у Страсний тиждень з 21 по 24 квітня, повідомив Петер Стано, офіційний представник голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

    Україна підтримала пропозицію ООН про перемир'я.

    Водночас міністр оборони України Олексій Рєзніков вважає, що Організація Об`єднаних Націй потурає Росії у приховуванні воєнних злочинів на території України. На думку міністра, такі організації, як ООН, має замінити нова та ефективніша система міжнародних інституцій, здатних слугувати інтересам усіх країн, а не лише великих держав. Архітектура цієї нової системи має спиратися на досвід України.

    Теги: Туреччина росія окупанти ООН війна Україна окупація #stoprussia
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    Перед візитом у Київ і Москву генсек ООН відвідає Туреччину