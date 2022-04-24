Парасюк показав свій «Великодній кошик» (фото)

Екснардеп молиться за тих воїнів, що зараз в оточенні

Екснардеп і нині військовослужбовець Володимир Парасюк із побратимами освятив паску та крашанки. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Нехай Бог оберігає наших побратимів, які зараз в оточенні!» - написав Парасюк.

Цікаво, що паску та яйця для освячення він поклав у каску. «А ви питали, де моя каска. Ось і знадобилась!» - сказав Парасюк.

Нагадаємо, у неділю, 24 квітня, християни східного обряду святкують Великдень. Цього року вірян закликають бути особливо пильними та утриматися від масових скупчень у культових спорудах через війну Росії проти України та можливі провокації з боку окупантів.

У деяких областях України місцева влада вирішила скасувати комендантську годину на одну ніч або скоротили комендантську годину.

Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн. Також було опубліковано графік великодніх служб.

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