  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Парасюк показав свій «Великодній кошик» (фото)

    Парасюк показав свій «Великодній кошик» (фото)

    Екснардеп молиться за тих воїнів, що зараз в оточенні

    Екснардеп і нині військовослужбовець Володимир Парасюк із побратимами освятив паску та крашанки. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Нехай Бог оберігає наших побратимів, які зараз в оточенні!» - написав Парасюк.

    Цікаво, що паску та яйця для освячення він поклав у каску. «А ви питали, де моя каска. Ось і знадобилась!» - сказав Парасюк.

    Нагадаємо, у неділю, 24 квітня, християни східного обряду святкують Великдень. Цього року вірян закликають бути особливо пильними та утриматися від масових скупчень у культових спорудах через війну Росії проти України та можливі провокації з боку окупантів.

    У деяких областях України місцева влада вирішила скасувати комендантську годину на одну ніч або скоротили комендантську годину.

    Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн. Також було опубліковано графік великодніх служб.

    Очільник Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив у кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі урочисте богослужіння з нагоди світлого Христового Воскресіння.

    Вселенський Патріарх Варфоломій привітав християн східного обряду з Великоднем та закликав до негайного припинення війни.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Парасюк Україна Великдень 2022 окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Парасюк показав свій «Великодній кошик» (фото)