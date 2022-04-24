До України привезли Благодатний вогонь (фото)

Вогонь зустріла делегація на чолі з Митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом на кордоні з Польщею

Цьогоріч через війну Благодатний вогонь привезли в Україну сушею

Волинь першою в Україні зустріла Вифлеємський вогонь миру. Про це повідомляє Волинська єпархія Православної Церкви України у Facebook.

Щороку вогонь доставляють із Храму Гробу Господнього в Єрусалимі літаком в Україну, проте цьогоріч через війну його привезли в Україну сушею.

Вогонь зустріла делегація на чолі з Митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом на кордоні з Польщею.

«Христос Воскрес!», – привітав присутніх Михаїл, отримавши вогонь.

Далі його у супроводі патрульної поліції доставлять в храми області, аби волиняни могли принести у свої домівки. Також патрульні з Київської області повезли вогонь далі по Україні.

До слова, у Велику суботу, 23 квітня, в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася церемонія сходження Благодатного вогню. Церемонія транслювалася онлайн.