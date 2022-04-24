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    До України привезли Благодатний вогонь (фото)

    Вогонь зустріла делегація на чолі з Митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом на кордоні з Польщею - До України привезли Благодатний вогонь (фото)
    Вогонь зустріла делегація на чолі з Митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом на кордоні з Польщею
    фото: Волинська єпархія Православної Церкви України

    Цьогоріч через війну Благодатний вогонь привезли в Україну сушею

    Волинь першою в Україні зустріла Вифлеємський вогонь миру. Про це повідомляє Волинська єпархія Православної Церкви України у Facebook.

    Щороку вогонь доставляють із Храму Гробу Господнього в Єрусалимі літаком в Україну, проте цьогоріч через війну його привезли в Україну сушею.

    Вогонь зустріла делегація на чолі з Митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом на кордоні з Польщею.

    «Христос Воскрес!», – привітав присутніх Михаїл, отримавши вогонь.

    Далі його у супроводі патрульної поліції доставлять в храми області, аби волиняни могли принести у свої домівки. Також патрульні з Київської області повезли вогонь далі по Україні.

    До слова, у Велику суботу, 23 квітня, в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася церемонія сходження Благодатного вогню. Церемонія транслювалася онлайн.

    Теги: Україна Вифлеємський вогонь Великдень 2022 єпархія
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    До України привезли Благодатний вогонь (фото)