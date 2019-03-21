Вибори в Україні: окупанти готують антиукраїнські акції 31 березня



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Бойовики у пунктах пропуску вже посилили заходи з перевірки громадян

Бойовики проводять з місцевими жителями «профілактичні бесіди» і рекомендують їм утриматися від виїзду на підконтрольну територію

Бойовики на Донбасі залякують жителів окупованих територій, намагаючись не допустити їх до участі у голосуванні, а також готують антиукраїнські акції на день виборів президента 31 березня. Про це на брифінгу заявив спікер Міноборони Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що, за даними розвідки, з громадянами проводяться «профілактичні бесіди» і рекомендують утриматися від виїзду на підконтрольну територію в період голосування.

Крім того, бойовики у пунктах пропуску вже посилили заходи з перевірки громадян, які перетинають лінію розмежування.

Крім того, на 31 березня на окупованій території готують масштабні антиукраїнські акції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що переселенці протягом тижня повинні подати заяву, щоб взяти участь у виборах 2019.

До цього в Центральній виборчій комісії заявили, що на виборах 2019 можуть проголосувати близько 100 тис. виборців, які змінили місце голосування. До цього числа входять і переселенці.