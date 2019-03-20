Окупанти запустили «фейк» про закриття КПВВ на Донбасі у день виборів
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На окупованих територіях розповсюджують інформацію щодо припинення роботи КПВВ 30 та 31 березня
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час перебування в Луганській області відвідала КПВВ «Станиця Луганська» де поспілкувалася з громадянами.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
«Поспілкувалася з людьми, які перетинають лінію розмежування через величезні черги. Вони запевнили, що на окупованих територіях розповсюджують інформацію щодо припинення роботи КПВВ 30 та 31 березня. Скупчення людей зумовлене ще й тим, що такий пункт в Луганській області один. Всі обурені таким відношенням до себе. Я розповіла, що українською стороною робиться усе можливе, щоб відкрити ще один КПВВ «Золоте», де, зокрема, є можливість автомобільного руху», - зазначила вона.
Також, за словами омбудсмена, з'ясувалось, що громадяни не обізнані в питанні, як реалізувати своє виборче право, якщо вони мешкають на тимчасово окупованій території.
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