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    Окупанти запустили «фейк» про закриття КПВВ на Донбасі у день виборів

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    Омбудсмен&nbsp;<span>Людмила Денісова 20 березня поспілкувалась з людьми на КППВ, що на Донбасі&nbsp;</span> - Окупанти запустили «фейк» про закриття КПВВ на Донбасі у день виборів
    Омбудсмен Людмила Денісова 20 березня поспілкувалась з людьми на КППВ, що на Донбасі 

    На окупованих територіях розповсюджують інформацію щодо припинення роботи КПВВ 30 та 31 березня

    Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час перебування в Луганській області відвідала КПВВ «Станиця Луганська» де поспілкувалася з громадянами.

    Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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    «Поспілкувалася з людьми, які перетинають лінію розмежування через величезні черги. Вони запевнили, що на окупованих територіях розповсюджують інформацію щодо припинення роботи КПВВ 30 та 31 березня. Скупчення людей зумовлене ще й тим, що такий пункт в Луганській області один. Всі обурені таким відношенням до себе. Я розповіла, що українською стороною робиться усе можливе, щоб відкрити ще один КПВВ «Золоте», де, зокрема, є можливість автомобільного руху», - зазначила вона.

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    Окупанти запустили «фейк» про закриття КПВВ на Донбасі у день виборів
    Окупанти запустили «фейк» про закриття КПВВ на Донбасі у день виборів
    Окупанти запустили «фейк» про закриття КПВВ на Донбасі у день виборів
    Окупанти запустили «фейк» про закриття КПВВ на Донбасі у день виборів
    Окупанти запустили «фейк» про закриття КПВВ на Донбасі у день виборів
    Окупанти запустили «фейк» про закриття КПВВ на Донбасі у день виборів
    Окупанти запустили «фейк» про закриття КПВВ на Донбасі у день виборів
    Окупанти запустили «фейк» про закриття КПВВ на Донбасі у день виборів
    Окупанти запустили «фейк» про закриття КПВВ на Донбасі у день виборів
    Окупанти запустили «фейк» про закриття КПВВ на Донбасі у день виборів

    Також, за словами омбудсмена, з'ясувалось, що громадяни не обізнані в питанні, як реалізувати своє виборче право, якщо вони мешкають на тимчасово окупованій території.

    «За інформацією Станично-Луганської районної державної адміністрації, в Станиці Луганській зареєстровано 18 тисяч ВПО, з них мешкають біля тисячі. З цієї тисячі лише 200 людей зареєструвалися, щоб скористатися свої правом і проголосувати на чергових президентських виборах», - додала Денісова.
    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
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    окупанти Донбас вибори КПВВ Людмила Денісова
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