Окупанти активізували застосування снайперського вогню на Донбасі



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На передові позиції російсько-окупаційних військ на окремих напрямках виведені снайперські пари, укомплектовані кадровими військовослужбовцями ЗС РФ

Російське окупаційне командування активізувало застосування снайперського вогню на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

За даними військової розвідки, з метою нанесення втрат підрозділам Об’єднаних сил у живій силі, на передові позиції російсько-окупаційних військ на окремих напрямках виведені снайперські пари, укомплектовані кадровими військовослужбовцями ЗС РФ.

Крім того, як йдеться у повідомленні ГУР, російські окупаційні війська удосконалюють інженерне обладнання своїх передових позицій.

«Зокрема, у глибині опорних пунктів передових підрозділів облаштовуються нові інженерно-фортифікаційні споруди та вогневі позиції для бойової техніки», - зазначає розвідка Міноборони.

За даними ГУР, інженерні роботи проводяться у т.ч. на території приватних присадибних та садових ділянок, незважаючи на протести місцевих жителів. При цьому місцева російська окупаційна влада не звертає уваги на чисельні звернення громадян про грубе порушення їх майнових прав.

Напередодні повідомлялось, що російське командування залучає жителів тимчасово окупованих територій Донбасу до риття траншей, окопів та обладнання хибних вогневих позицій, лякаючи наступом Збройних сил України.

За даними військової розвідки, окупанти на Донбасі нарощують систему мінно-вибухових загороджень, у такий спосіб російське окупаційне командування намагається запобігти зростанню дезертирства серед військовослужбовців 1 та 2 армійських корпусів ЗС РФ, масштаби якого суттєво збільшились з початку березня.

На днях ГУР зафіксувало прибуття на Донбас курсантів і викладачів військової артилерійської академії Санкт-Петербурга та інструкторів, які здійснюють підготовку військових ЗС РФ у Росії.

Нагадаємо, підготовку бойовиків Донбасу підтягують до рівня професійних російських військових.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

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