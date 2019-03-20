Окупанти на Донбасі сім разів відкривали вогонь по бійцям ЗСУ: мапа боїв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння, втрати противника уточнюються

Від початку поточної доби противник сім разів обстріляв позиції наших військ, п'ять разів застосувавши озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями і витративши при цьому 39 мін калібрів 120 та 82 мм. Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил у Facebook.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Лебединське;

зі снайперської зброї – у районі міста Мар'їнка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

двічі – з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також гранатометів – у районі населеного пункту Новолуганське;

з мінометів 82-го калібру – поблизу населених пунктів Піщане та Старий Айдар;

з мінометів 120-го калібру та озброєння бойової машини піхоти БМП-1 – у районі населеного пункту Троїцьке.

Мапа: mediarnbo.org

Внаслідок обстрілів троє наших захисників отримали поранення.

Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.