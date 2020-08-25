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    Події в Україні

    Вибух у Десні: поліція відкрила справу за статтею «вбивство»

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    <span>Посад та імен загиблого і постраждалих на &laquo;Десні&raquo; у пресслужбі не вказують.</span> - Вибух у Десні: поліція відкрила справу за статтею «вбивство»
    Посад та імен загиблого і постраждалих на «Десні» у пресслужбі не вказують.

    Вибух пролунав ввечері 24 серпня у гуртожтитку навчального центру Десна, що на Чернігівщині

    Поліція за фактом вибуху у військовому гуртожитку в містечку Десна на Чернігівщині відкрила провадження за статтею «вбивство». Про це інформує пресслужба МВС.

    «Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство)», - йдеться у повідомленні.

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    Вибух у Десні: поліція відкрила справу за статтею «вбивство»
    Вибух у Десні: поліція відкрила справу за статтею «вбивство»

    Як повідомлялося 24 серпня, у гуртожитку навчального центру «Десна» стався вибух: загинув військовий. До поліції повідомлення надійшло у неділю близько 17:42. Поліція наразі встановлює всі обставини, які призвели до вибуху. Зокрема, криміналісти направили на дослідження зібрані речові докази, серед яких — уламки вибухового пристрою.

    Посад та імен загиблого і постраждалих на «Десні» у пресслужбі не вказують.

    Триває досудове розслідування.

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