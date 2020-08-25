Вибух у Десні: поліція відкрила справу за статтею «вбивство»



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Посад та імен загиблого і постраждалих на «Десні» у пресслужбі не вказують.

Вибух пролунав ввечері 24 серпня у гуртожтитку навчального центру Десна, що на Чернігівщині

Поліція за фактом вибуху у військовому гуртожитку в містечку Десна на Чернігівщині відкрила провадження за статтею «вбивство». Про це інформує пресслужба МВС.

«Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство)», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося 24 серпня, у гуртожитку навчального центру «Десна» стався вибух: загинув військовий. До поліції повідомлення надійшло у неділю близько 17:42. Поліція наразі встановлює всі обставини, які призвели до вибуху. Зокрема, криміналісти направили на дослідження зібрані речові докази, серед яких — уламки вибухового пристрою.

Посад та імен загиблого і постраждалих на «Десні» у пресслужбі не вказують.

Триває досудове розслідування.