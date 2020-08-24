Подружжя Зеленських відвідало поранених бійців у госпіталі



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Володимир та Олена Зеленські вперше відвідали військовий клінічний госпіталь Фото: Офіс президента

Бійців, які проходять лікування, також привітав музикант Сергій Міхалок з гуртом «Ляпіс 98»

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідали Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», де лікуються поранені на російсько-українській війні бійці Збройних сил.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Вдячні вам за службу. Потужні, сміливі хлопці, бороните нашу країну. Ви ризикуєте найціннішим – здоров'ям і життям. Хлопці, бажаю одужання, а рідним – тримайтеся. Вітаю з Днем Незалежності», – звернувся до бійців президент.

Президентське подружжя оглянуло діагностичні відділення хірургічного корпусу, відділення ендоскопічної діагностики та малоінвазивної хірургії, відділення рентгенкардіоваскулярної хірургії, а також ознайомилося з планами щодо будівництва нового корпусу госпіталю.

Зленський поцікавився, чи надається пораненим уся необхідна допомога. Своєю чергою медики розповіли про стан військових, які зазнали тяжких поранень на передовій, та про їхнє лікування.

Дружина пораненого військовослужбовця Людмила Ворон, зокрема, подякувала лікарям за роботу та професіоналізм: «Персонал і госпіталь – низько вклоняюсь кожному».

Бійців, які проходять лікування, також привітав музикант Сергій Міхалок з гуртом «Ляпіс 98». Вони виконали композицію «Воины света» та вручили подарунки.

«Ми написали пісню, яка стала неофіційним гімном Майдану. В Україні сьогодні День Незалежності, а в нашій країні зараз люди теж борються і співають такі самі пісні. Сподіваємося, що ви всі одужаєте. І ви будете жити, як і ми, у мирній прекрасній країні», – сказав Міхалок.

Між іншим, напередодні волонтерка розповіла, як військовий шпиталь готували до візиту Зеленського. Зокрема, тяжкопоранених бійців звозили до однієї палати. Волонтерку також обурило, що до цього президент Зеленський жодного разу у військовому госпіталі не був.

Як відомо, 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Зокрема у Києві пройшов Марш захисників України.

Також зазначимо, що на Софіївській площі відбувається офіційне святкування Дня Незалежності. Там президент Зеленський заявив, що великий парад відбудеться тоді, коли Україна поверне всі свої території. Там десятки українських суперзірок виконали фрагменти найвідоміших українських суперхітів. Такою стала фінальна частина урочистостей до Дня Незалежності на Софійській площі столиці.

Зокрема сьогодні Зеленський вручив державні нагороди Dzidzio і білорусу Міхалку. А поет-пісняр Юрій Рибчинський отримав звання Героя України.