У гуртожитку навчального центру «Десна» стався вибух: загинув військовий



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Вибух пролунав ввечері у гуртожтитку навчального центру Десна, що на Чернігівщині

У навчальному центрі кажуть, що трагедія сталась через особисту недбалість та нехтування заходами безпеки

У понеділок, 24 серпня, в одному з гуртожитків навчального центру «Десна» у Чернігівській області стався вибух. В результаті вибуху один військовослужбовець загинув.

Про це повідомляє пресслужба навчального центру у Facebook.

Там заявили, що вибух стався через особисту недбалість та нехтування заходами безпеки.

Від вибуху постраждали ще двоє військовослужбовців та цивільна дівчина, яка була в гостях. Постраждала дівчина перебуває у важкому стані.

«На даний час на місці події працює керівництво навчального центру, командування Сухопутних військ, відповідні посадові особи та слідча група Національної поліції», - додали у пресслужбі.

Посад та імен загиблого і постраждалих на «Десні» у пресслужбі не вказують. Військові наголосили: «Це - постійний склад. Родичам повідомляють особисто командири підрозділів». У пресслужбі уточнили, що інцидент стався о 17:30