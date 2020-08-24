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    У гуртожитку навчального центру «Десна» стався вибух: загинув військовий

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    Вибух пролунав ввечері у гуртожтитку навчального центру Десна, що на Чернігівщині - У гуртожитку навчального центру «Десна» стався вибух: загинув військовий
    Вибух пролунав ввечері у гуртожтитку навчального центру Десна, що на Чернігівщині

    У навчальному центрі кажуть, що трагедія сталась через особисту недбалість та нехтування заходами безпеки

    У понеділок, 24 серпня, в одному з гуртожитків навчального центру «Десна» у Чернігівській області стався вибух. В результаті вибуху один військовослужбовець загинув.

    Про це повідомляє пресслужба навчального центру у Facebook.

    Там заявили, що вибух стався через особисту недбалість та нехтування заходами безпеки.

    Від вибуху постраждали ще двоє військовослужбовців та цивільна дівчина, яка була в гостях. Постраждала дівчина перебуває у важкому стані.

    «На даний час на місці події працює керівництво навчального центру, командування Сухопутних військ, відповідні посадові особи та слідча група Національної поліції», - додали у пресслужбі.

    Посад та імен загиблого і постраждалих на «Десні» у пресслужбі не вказують. Військові наголосили: «Це - постійний склад. Родичам повідомляють особисто командири підрозділів». У пресслужбі уточнили, що інцидент стався о 17:30

    вибух трагедія Чернігівщина військові
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