Антикарантинний бунт. Поліція Чернівців взяла під захист міськраду



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Поблизу приміщення ратуші наразі чергують приблизно 15 осіб у формах патрульної поліції

25 серпня група місцевих підприємців має намір провести мирну акцію протесту через рішення влади про карантинні обмеження

У Чернівцях кілька десятків правоохоронців оточили приміщення міської ради, де сьогодні, 25 серпня, група місцевих підприємців має намір провести мирну акцію протесту через рішення влади про карантинні обмеження. Про це повідомляє molbuk.ua.

Видання зазначає, що поблизу приміщення ратуші наразі чергують приблизно 15 осіб у формах патрульної поліції. «Вони забезпечують громадський порядок напередодні мітингу підприємців, які вимагатимуть в міськради не посилювати карантинні заходи», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, минулого тижня через несприятливу ситуацію із поширенням коронавірусної хвороби, Чернівці, Кіцманський та Заставнівський райони рішенням уряду внесли до «червоної» карантинної зони, в якій діють обмеження на роботу громадського транспорту, закладів освіти й ресторанів.

Як повідомлялося, з 24 серпня обласний центр паралізовано. У Чернівцях почали діяти правила «червоної зони».

Раніше виконувач обов’язків мера міста Олексій Каспрук заявив, що у Чернівцях можуть розпочатися протести через посилення карантину.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 25 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1658 людей, це на 141 людину менше, ніж учора (1 799). Одужали – 346 людей (вчора 289), померли – 25 (вчора 22). Загалом від початку пандемії одужали 52 870 українців, померли – 2 318. Від початку пандемії захворіли 108 415 українців.