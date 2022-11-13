Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибухи у Запоріжжі: спрацювала ППО

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Вибухи у Запоріжжі: спрацювала ППО
У Запоріжжі спрацювала ППО
фото з відкритих джерел

У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У неділю, 13 листопада, у Запоріжжі пролунали вибухи. У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що причиною вибухів, які чули жителі міста, була робота сил протиповітряної оборони.

«Звуки вибухів, які нещодавно могли чути запоріжці, це робота Сил нашої протиповітряної оборони. Низький уклін українським воінам за захист. Наші – найкращі!» – написав Куртєв у Telegram.

Російські війська регулярно обстрілюють підконтрольну українській владі частину Запорізької області, Запоріжжя та його околиці.

Нагадаємо, у суботу, 12 листопада, російські окупанти вдарили по Запоріжжю касетним боєприпасом. Ракета була нашпигована 54-ма касетними снарядами. Вони не розірвалися та впали у Шевченківському районі міста поблизу шести багатоповерхівок.

Після обстрілу правоохоронці евакуювали жителів Шевченківського району. У безпечні місця евакуйовано 29 мешканців, ще 59 виїхали самостійно.

Теги: Telegram Запоріжжя окупанти ракета робота

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У зоні можливої детонації опинилися 6 житлових багатоквартирних будинків
Піротехніки знешкодили ракету, яка впала в житловому кварталі Запоріжжя (фото)
Сьогодні, 14:39
У результаті обстрілу зазнали пошкоджень автомобілі
Побиті будинки та автівки: наслідки обстрілу села під Запоріжжям (фото)
Сьогодні, 10:17
У Запоріжжі відбулася часткова евакуація
У Запоріжжі правоохоронці евакуювали людей після ракетного удару (фото)
Сьогодні, 00:46

Події в Україні

Саміті G20: Зеленський повідомив деталі свого виступу
Саміті G20: Зеленський повідомив деталі свого виступу
Рашисти перетворили Мелітополь на військову базу – Федоров
Рашисти перетворили Мелітополь на військову базу – Федоров
Вибухи у Запоріжжі: спрацювала ППО
Вибухи у Запоріжжі: спрацювала ППО
ЗСУ встановили контроль над селом Макіївка на Луганщині
ЗСУ встановили контроль над селом Макіївка на Луганщині
На окупованій частині Херсонщини залишається мінімальна кількість рашистів – Генштаб
На окупованій частині Херсонщини залишається мінімальна кількість рашистів – Генштаб
ЗСУ повідомили, скільки населених пунктів звільнили на півдні за тиждень
ЗСУ повідомили, скільки населених пунктів звільнили на півдні за тиждень

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Дай, Боже, здоров'я Путіну!
109K
У Черкасах пролунали вибухи
37K
Сунак готує на саміт G20 гучну заяву про злочини режиму Путіна
32K
Скабєєва пояснила, чому Росія ганебно програє у війні з Україною
32K
ISW пояснив, як втеча окупантів з Херсона вплинула на довіру росіян до Путіна
25K
Чому Путін ігнорує саміт G20: Шольц висловив свою версію

Новини

ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
11 листопада, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
10 листопада, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
10 листопада, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту