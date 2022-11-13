Вибухи у Запоріжжі: спрацювала ППО

У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У неділю, 13 листопада, у Запоріжжі пролунали вибухи. У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що причиною вибухів, які чули жителі міста, була робота сил протиповітряної оборони.

«Звуки вибухів, які нещодавно могли чути запоріжці, це робота Сил нашої протиповітряної оборони. Низький уклін українським воінам за захист. Наші – найкращі!» – написав Куртєв у Telegram.

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Російські війська регулярно обстрілюють підконтрольну українській владі частину Запорізької області, Запоріжжя та його околиці.

Нагадаємо, у суботу, 12 листопада, російські окупанти вдарили по Запоріжжю касетним боєприпасом. Ракета була нашпигована 54-ма касетними снарядами. Вони не розірвалися та впали у Шевченківському районі міста поблизу шести багатоповерхівок.

Після обстрілу правоохоронці евакуювали жителів Шевченківського району. У безпечні місця евакуйовано 29 мешканців, ще 59 виїхали самостійно.