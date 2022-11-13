Побиті будинки та автівки: наслідки обстрілу села під Запоріжжям (фото)

У Запоріжжі спеціальні служби знешкодили частини ракети з касетним боєкомплектом

У ніч на 13 листопада російські окупанти обстріляли мирне населення Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«О 2 годині ночі засобами РСЗВ росіяни обстріляли одне з сіл Запорізького району. Пошкоджена лінія електропередач, житлові будинки, легкові автомобілі. На щастя, люди залишились неушкодженими», – розповів він.

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Також Старух повідомив, що спеціальні служби до ранку займалися знешкодженням частин ракети з касетним боєкомплектом, що була збита нашими воїнами і впала в одному з районів Запоріжжя. Операція пройшла вдало, небезпечні рештки вивезені за межі житлових кварталів.

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Нагадаємо, у суботу, 12 листопада, російські окупанти вдарили по Запоріжжю касетним боєприпасом. Ракета була нашпигована 54-ма касетними снарядами. Вони не розірвалися та впали у Шевченківському районі міста поблизу шести багатоповерхівок.

Після обстрілу правоохоронці евакуювали жителів Шевченківського району. У безпечні місця евакуйовано 29 мешканців, ще 59 виїхали самостійно.