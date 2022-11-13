Піротехніки знешкодили ракету, яка впала в житловому кварталі Запоріжжя (фото)

Операція зі збору та вивезення залишків ракети тривала всю ніч і ранок

Піротехнічні підрозділи спільно з фахівцями Національної поліції за допомогою спеціального спорядження вилучили касетні снаряди ракетного комплексу «Іскандер-К» та вивезли для знищення. Про це повідомляє МВС.

Увечері, 12 листопада, внаслідок атаки на Запоріжжя в одному з житлових районів міста впали нерозірвані касетні снаряди ракетного комплексу «Іскандер-К». У зоні можливої детонації опинилися 6 житлових багатоквартирних будинків.

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Співробітники поліції спільно із рятувальниками провели термінові заходи з евакуації мешканців будинків. Наразі всі мешканці повернулись до своїх осель.

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Від ГУ ДСНС України у Запорізькій області для оперативного реагування залучалося 22 рятувальники та 7 одиниць техніки.

Операція зі збору та вивезення залишків ракети тривала всю ніч і ранок.

Нагадаємо, у ніч на 13 листопада російські окупанти обстріляли мирне населення Запорізької області. Пошкоджена лінія електропередач, житлові будинки, легкові автомобілі.

Також у суботу, 12 листопада, російські окупанти вдарили по Запоріжжю касетним боєприпасом. Ракета була нашпигована 54-ма касетними снарядами. Вони не розірвалися та впали у Шевченківському районі міста поблизу шести багатоповерхівок.

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Після обстрілу правоохоронці евакуювали жителів Шевченківського району. У безпечні місця евакуйовано 29 мешканців, ще 59 виїхали самостійно.