У Запоріжжі правоохоронці евакуювали людей після ракетного удару (фото)

Евакуйовано понад 80 місцевих жителів

У Запоріжжі відбулася евакуація жителів Шевченківського району після обстрілу касетним снарядом. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

У безпечні місця евакуйовано 29 мешканців, ще 59 виїхали самостійно.

«Через те, що касети можуть здетонувати у будь-який момент, проведено тимчасову евакуацію населення», – йдеться у повідомленні.

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У поліції також зазначили, що інформація про пошкодження чи руйнування об'єктів інфраструктури, а також про загиблих чи постраждалих не надходила.

«Наразі триває розмінування території силами працівників вибухотехнічної служби ГУНП та Управління ДСНС у Запорізькій області», – додали в поліції.

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Нагадаємо, 12 листопада, російські окупанти вдарили по Запоріжжю касетним боєприпасом. Рашисти вдарили з ракетного комплексу «Іскандер-М». При цьому ракета була нашпигована 54-ма касетними снарядами.

Додамо, 12 листопада окупанти із реактивної системи залпового вогню «Град» обстріляли селище Горностаївка на Херсонщині.

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