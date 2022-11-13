У Запоріжжі правоохоронці евакуювали людей після ракетного удару (фото)
Евакуйовано понад 80 місцевих жителів
У Запоріжжі відбулася евакуація жителів Шевченківського району після обстрілу касетним снарядом. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
У безпечні місця евакуйовано 29 мешканців, ще 59 виїхали самостійно.
«Через те, що касети можуть здетонувати у будь-який момент, проведено тимчасову евакуацію населення», – йдеться у повідомленні.
У поліції також зазначили, що інформація про пошкодження чи руйнування об'єктів інфраструктури, а також про загиблих чи постраждалих не надходила.
«Наразі триває розмінування території силами працівників вибухотехнічної служби ГУНП та Управління ДСНС у Запорізькій області», – додали в поліції.
Нагадаємо, 12 листопада, російські окупанти вдарили по Запоріжжю касетним боєприпасом. Рашисти вдарили з ракетного комплексу «Іскандер-М». При цьому ракета була нашпигована 54-ма касетними снарядами.
Додамо, 12 листопада окупанти із реактивної системи залпового вогню «Град» обстріляли селище Горностаївка на Херсонщині.
Коментарі — 0