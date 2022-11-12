Рашисти вдарили касетним боєприпасом по Запоріжжю: можлива евакуація мешканців

Окупанти вдарили по Запоріжжі з ракетного комплексу «Іскандер-М»

У суботу, 12 листопада, російські окупанти вдарили по Запоріжжю касетним боєприпасом. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, окупанти вдарили по Запоріжжі з ракетного комплексу «Іскандер-М». При цьому ракета була нашпигована 54-ма касетними снарядами. Вони не розірвалися та впали у Шевченківському районі міста поблизу шести багатоповерхівок.

Тимошенко зазначив, що касетні снаряди можуть розірватися будь-якої миті і здатні «прошивати» навіть бетонні конструкції.

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«Ці касетні снаряди можуть детонувати в будь-який момент. Всередині касетного снаряда сотні металевих дрібних елементів, які при детонуванні розлітаються навсібіч і легко «прошивають» навіть бетонні конструкції. Зараз вирішується питання щодо евакуації мешканців будинків, щоб вибухотехніки могли провести знешкодження російських снарядів», – додав він.

Нагадаємо, триває 262 доба повномасштабної війни Росії проти України. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи. Також, до Херсона повернулись та розпочали там роботу представники обласної військової адміністрації