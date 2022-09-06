Вибухи в Чернігові: суд арештував військових, причетних до поранення дітей

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці

Суд взяв під варту військовослужбовців, причетних до вибуху в Чернігові. У результаті інциденту було поранено 15 осіб. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За клопотанням слідчих ДБР Деснянський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці з правом внесення застави. «За клопотанням слідчих ДБР двом військовослужбовцям, причетним до поранення дітей в Чернігові, Деснянський районний суд міста обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці із правом внесення застави», – йдеться у повідомленні.

Військовослужбовцю, який на виставці зброї дозволив дитині натиснути спусковий гачок реактивної протитанкової гранати, і його командиру призначено заставу в сумі 416 тис. гривень для кожного.

Раніше працівники ДБР повідомили про підозру цим військовим у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Нагадаємо, 3 вересня 2022 року у Чернігові під час проведення виставки зброї військовослужбовці тероборони показували цивільному населенню зброю та боєприпаси, і під час цього один з боєприпасів здетонував. У результаті цього було травмовано п’ятеро осіб, серед них – четверо дітей віком від 2 до 12 років.

Пізніше правоохоронці розпочали розслідування через вибух на виставці зброї у Чернігові, внаслідок якого постраждали діти.