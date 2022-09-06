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Вибухи в Чернігові: суд арештував військових, причетних до поранення дітей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи в Чернігові: суд арештував військових, причетних до поранення дітей
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років
фото: Чернігівська міськрада

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці

Суд взяв під варту військовослужбовців, причетних до вибуху в Чернігові. У результаті інциденту було поранено 15 осіб. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За клопотанням слідчих ДБР Деснянський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці з правом внесення застави. «За клопотанням слідчих ДБР двом військовослужбовцям, причетним до поранення дітей в Чернігові, Деснянський районний суд міста обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці із правом внесення застави», – йдеться у повідомленні.

Військовослужбовцю, який на виставці зброї дозволив дитині натиснути спусковий гачок реактивної протитанкової гранати, і його командиру призначено заставу в сумі 416 тис. гривень для кожного.

Раніше працівники ДБР повідомили про підозру цим військовим у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Нагадаємо, 3 вересня 2022 року у Чернігові під час проведення виставки зброї військовослужбовці тероборони показували цивільному населенню зброю та боєприпаси, і під час цього один з боєприпасів здетонував. У результаті цього було травмовано п’ятеро осіб, серед них – четверо дітей віком від 2 до 12 років.

Пізніше правоохоронці розпочали розслідування через вибух на виставці зброї у Чернігові, внаслідок якого постраждали діти.

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Теги: Чернігів суд діти військова техніка

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