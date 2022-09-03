Вибухи боєприпасів у Чернігові: прокуратура порушила справу

Потерпілі перебувають у лікарні з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості

Правоохоронці розпочали розслідування через вибух на виставці зброї у Чернігові, внаслідок якого постраждали діти. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«Чернігівською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Центрального регіону здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 КК України)», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 3 вересня 2022 року у Чернігові під час проведення виставки зброї військовослужбовці тероборони показували цивільному населенню зброю та боєприпаси, і під час цього один з боєприпасів здетонував. «У результаті цього було травмовано п’ятеро осіб, серед них – четверо дітей віком від 2 до 12 років», – зазначається у повідомленні.

Наразі потерпілі перебувають у лікарні з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості. Триває огляд місця події, допит свідків, вилучення зброї та боєприпасів, вирішується питання щодо затримання причетних до злочину осіб у порядку ст. 208 КПК України та повідомлення їм про підозру.

Нагадаємо, вдень 3 вересня у Чернігові біля художнього обласного музею імені Галагана, на Валу, пролунав вибух. За попередньою інформацією, біля музею проходила виставка боєприпасів, один з яких здетонував. Спочатку повідомлялося про двох поранених дітей. Пізніше стало відомо, що постраждали троє малюків. Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху в історичному центрі Чернігова постраждали троє дітей, дворічний хлопчик перебуває в тяжкому стані.