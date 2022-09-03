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Винних притягнуть до відповідальності. Зеленський відреагував на вибух у Чернігові

Альона Боженко
glavcom.ua
Винних притягнуть до відповідальності. Зеленський відреагував на вибух у Чернігові
Зеленський запевнив, що всі хто винні у вибуху в Чернігові будуть покарані
фото: Чернігівська міськрада

В результаті вибуху на виставці зброї постраждали діти

Правоохоронці мають з'ясувати, хто розмістив на виставці боєприпасів у Чернігові бойову зброю. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

Гарант зауважив, що всі хто винні і причетні до трагедії мають понести покарання. Очільник держави нагадав, що в результаті вибуху на виставці зброї постраждали діти. Зокрема, один хлопчик перебуває у важкому стані в реанімації.

«Правоохоронці повинні якомога швидше з'ясувати, чому це сталося, хто приніс бойову зброю на цей міський захід. Всі винні повинні бути притягнуті до відповідальності і будуть. Я закликаю представників міської влади по всій країні, всіх наших правоохоронців дуже уважно стежити, щоб це більше ніде ніколи не повторювалося», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 3 вересня 2022 року у Чернігові під час проведення виставки зброї військовослужбовці тероборони показували цивільному населенню зброю та боєприпаси, і під час цього один з боєприпасів здетонував. «У результаті цього було травмовано п’ятеро осіб, серед них – четверо дітей віком від 2 до 12 років», – зазначається у повідомленні.

Наразі потерпілі перебувають у лікарні з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості. Триває огляд місця події, допит свідків, вилучення зброї та боєприпасів, вирішується питання щодо затримання причетних до злочину осіб у порядку ст. 208 КПК України та повідомлення їм про підозру.

Очевидці розповіли про пережитий жах. За словами відвідувачів, вибух спричинив паніку і всі одразу почали шукати укриття. 

Теги: вибух зброя Володимир Зеленський виставка Чернігів

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