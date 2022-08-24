ЗСУ збили ворожий безпілотник над Чернігівщиною

О 15:47 в області була оголошена повітряна тривога

Збройні сили перед повітряною тривогу, яка пролунала на Чернігівщині сьогодні після 15, збили над областю російський безпілотник. В області досі триває повітряна тривога, тож загроза ще залишається, повідомляє чернігівська ОВА.

В обід 24 серпня ворожий безпілотник залетів на Чернігівщину. Близько 15:30 його збили наші сили ППО у Чернігівському районі. Згодом, о 15:47 в області оголосили про повітряну тривогу. У Чернігівській області працювала система протиповітряної оборони», – йдеться у повідомленні.

Також повідомлялося, що під час повітряної тривоги, яка пролунала близько 16 год. у більшості областей України, система ППО збила повітряний об'єкт у Вінницькій області.

Нагадаємо, президент Зеленський попередив, що цього тижня Росія може здійснити жорстокі атаки. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску. Міністерство внутрішніх справ закликало українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі.