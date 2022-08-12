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На Чернігівщині жінка підірвалася на розтяжці – пішла до лісу по гриби

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Чернігівщині жінка підірвалася на розтяжці – пішла до лісу по гриби
Жінка підірвалася на розтяжці у лісі Чернігівській області
фото: Поліція Чернігівської області

Жінка проігнорувала категоричну заборону відвідувати ліси на Чернігівщині і вирушила по гриби

Поліцейські Чернігівського району надали домедичну допомогу жінці, яка підірвалась на ворожій розтяжці. Жінка пішла в ліс по гриби, знехтувавши попередженнями про мінну небезпеку, і отримала поранення. Про це повідомила поліція Чернігівської області. 

«Жінка проігнорувала категоричну заборону відвідувати ліси на Чернігівщині і вирушила по гриби. Приблизно метрів за 300 від того місця, де її виявили поліцейські, потерпіла зачепила розтяжку - вибухову пастку, встановлену військовими рф під час окупації частини області», - йдеться у повідомленні. 

Поліцейські передали жінку медикам, на місце прибула слідчо-оперативна група поліції. 

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В поліції нагадали, що досі діє заборона на відвідування лісів у Чернігівській області. Небезпека натрапити на боєприпаси та вибухові пристрої дуже висока.

Нагадаємо, у МВС розповіли, де окупанти найчастіше залишають гранати та іншу вибухівку.

Раніше військовий експерт пояснив, навіщо росіяни все мінують. За його словами, російські військові в якийсь момент почали цілеспрямовано витрачати ресурси на оборонну зброю – міни.

Теги: Чернігівщина поліція замінування

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