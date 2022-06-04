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    Події в Україні

    Відомий кінорежисер приїхав на передову (фото)

    Михайло Іллєнко у березні вступив до лав тероборони - Відомий кінорежисер приїхав на передову (фото)
    Михайло Іллєнко у березні вступив до лав тероборони
    фото з відкритих джерел

    Михайло Іллєнко приїхав у Сєвєродонецьк, де ведуться жорсткі бої

    Український кінорежисер, сценарист, актор Михайло Іллєнко приїхав на передову, де нині боронять Батьківщину його студенти. Фото з Іллєнком опублікував його колишній студент.

    Відомо, що приїхав кінорежисер саме у Сєвєродонецьк, який російські окупанти обстрілюють цілодобово.

    фото: Facebook Anton Pixelart
    фото: Facebook Anton Pixelart

    Відомо, що Михайло Іллєнко на початку березня вступив до лав тероборони.

    Нагадаємо, нещодавно гурт «Антитіла» презентував нову пісню. Хлопці, разом з Едом Шираном, заспівали про сучасну війну Росії проти України.

    Теги: росія окупанти війна студенти Україна окупація #stoprussia
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    Відомий кінорежисер приїхав на передову (фото)