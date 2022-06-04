Відомий кінорежисер приїхав на передову (фото)

Михайло Іллєнко у березні вступив до лав тероборони

Михайло Іллєнко приїхав у Сєвєродонецьк, де ведуться жорсткі бої

Український кінорежисер, сценарист, актор Михайло Іллєнко приїхав на передову, де нині боронять Батьківщину його студенти. Фото з Іллєнком опублікував його колишній студент.

Відомо, що приїхав кінорежисер саме у Сєвєродонецьк, який російські окупанти обстрілюють цілодобово.

фото: Facebook Anton Pixelart

Відомо, що Михайло Іллєнко на початку березня вступив до лав тероборони.

Нагадаємо, нещодавно гурт «Антитіла» презентував нову пісню. Хлопці, разом з Едом Шираном, заспівали про сучасну війну Росії проти України.