Рашисти, якими керує «Росатом», вкрали дані лабораторії ЧАЕС, – експерт

Російські окупанти викрали дані з унікальної лабораторії, яка працювала на Чорнобильській АЕС, заявила експертка Ольга Кошерна

Російські військові демонтували дорогоцінне обладнання та базу даних на Чорнобильській атомній електростанції

Російська влада займається грабіжництвом на об’єктах атомної енергетики України. Про це розповіла в ефірі «24 каналу» експерт з ядерної енергетики Ольга Кошерна.

За її словами, Центральну аналітичну лабораторію на Чорнобильській АЕС не знищили, а демонтували. Причому процесом демонтажу керувала російська влада.

«Я впевнена, що це було не мародерство. Це свідомий демонтаж під керівництвом представників «Росатома» чи російських інститутів», – заявила Кошерна, додавши: «Вони крадуть наукові результати наших вчених».

Експерт зазначила, що рашисти вкрали на Чорнобильскій атомній електростанції велику базу даних вимірювань. Над збиранням цих даних працювали українські радіоекологи, дозиметристи та аналітичні хіміки.

Нагадаємо, що тільки за перші шість днів війни, за словами керівника «Енергоатому» Петра Котіна, компанія зазнала збитків на суму близько 18 млрд грн.

Зокрема, російські окупанти захопили непрацюючу Чорнобильську АЕС та найбільшу в Україні і Європі Запорізьку атомну електростанцію. Котін заявив, що окупанти використовують захоплені українські електростанції як воєнні бази. Зокрема на Запорізьку АЕС зайшло близько 500 окупантів, ще 1000 – в сам Енергодар, місто-супутник атомної електростанції.

Пізніше окупанти оголосили, що Запорізька АЕС перебуває у власності «Росатому».

Учора, 23 березня, стало відомо, що рашисти знищили на території Чорнобильської атомної електростанції новітню лабораторію вартістю 6 млн євро. На базі лабораторії перебували високоактивні проби та зразки радіонуклідів, які потрапили до рук ворога.

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